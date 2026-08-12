Польша ставит ультиматум Маску 1 12.08.2026, 14:27

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Илон Маск

Варшава ждет быстрой реакции от компании миллиардера.

В Польше разразился скандал из-за новых правил Starlink, которые вступят в силу уже 17 августа и, по оценкам властей, ставят поляков в неравное положение по сравнению с другими европейцами.

Об этом сообщает Onet.

С 17 августа к полякам, пользующимся Starlink Roam, начнут относиться хуже, чем к клиентам из других европейских стран, считает вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский. Речь идет о дополнительных формальностях и требованиях по отчетности о поездках и проверке документов. Starlink — это модель удаленного доступа к интернету через спутниковую связь, которую можно транспортировать с собой.

По словам Гавковского, компания SpaceX не меняла свои стандарты для многих других европейских стран, но сделала это именно в отношении Польши. Из-за новых требований полякам придется подписывать дополнительные документы при поездках за пределы Европы.

«По моему мнению, это скандал. Польшу нельзя считать страной второго сорта, если мы платим, они торгуют на нашем рынке, а SpaceX зарабатывает здесь деньги», — заявил Гавковский.

Он добавил, что если быстрой реакции и возврата к прежним стандартам не последует, Польша примет ответные экономические меры. «Возможно, мы ему нравимся, возможно, нет, но я думаю, что независимо от того, ты эксцентричный миллионер, ты должен соблюдать стандарты», — сказал он.

Гавковский не исключает, что Маск мог поссориться с каким-нибудь польским политиком или затаил «какой-то другой гнев». Он вспомнил, что слышал резкие комментарии от многих польских политиков, недовольных другим проектом Маска — Portal X, анализирующим политиков, президента и других публичных деятелей с помощью языковых моделей. «Возможно, ему что-то другое пришло в голову», — предположил вице-премьер.

Он также не исключает, что изменение правил могло произойти из-за обычной ошибки, но рассчитывает на скорую реакцию SpaceX. «Это скандал. Мы называем это так, как есть», — подчеркнул Гавковский.

Министр отметил, что крупные технологические компании не имеют права применять собственную политику к государствам или гражданам без риска ответных мер со стороны этих государств. По его словам, Польша может, в частности, заблокировать Portal X.

Гавковский подтвердил, что письмо в адрес SpaceX уже отправлено. «Мы требуем срочного восстановления одинаковых правил для всех польских пользователей. Мы показали, где есть проблемы, мы указали, что нет правовых оснований для введения таких правил. Подождем день-два и посмотрим, что будет», — заключил он.

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