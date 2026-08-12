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«Уникальная операция»: Украина ударила по Новороссийску «Паляницами» и «Нептунами»

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  • 12.08.2026, 19:12
  • 24,586
«Уникальная операция»: Украина ударила по Новороссийску «Паляницами» и «Нептунами»

Поражена военно-морская база.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении Силами обороны «уникальной операции» по поражению военно-морской базы РФ в Новороссийске с помощью дронов «Паляница», ракет «Нептун» и морских безэкипажных систем.

Об этом он сообщил в среду, 12 августа, в своем Telegram.

Президент уточнил, что украинские бойцы «провели уникальную операцию», поразив последний основной форпост российского флота в Черном море. По его словам, цели находятся на расстоянии более 300 км от линии фронта.

Для атаки украинские военные применили реактивные дроны «Паляница», ракеты «Нептун» и морские безэкипажные системы. Зеленский подтвердил поражение российских позиций противовоздушной обороны, причалов и объектов портовой инфраструктуры.

«Оккупационный флот и вся инфраструктура, обеспечивающая его деятельность, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну необходимо остановить, и все адекватные предложения для дипломатии — на столе», — подчеркнул он.

В ночь на 12 августа Новороссийск массированно атаковали беспилотники, сообщалось о пожаре в районе местного порта и вероятном попадании в зерновой элеватор.

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