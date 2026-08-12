Экс-гендиректора ОАО «Беловежский» будут судить за взятки 7 12.08.2026, 12:39

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Речь идет про 365 тысяч долларов.

Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. Подробности расследования рассказали в прокуратуре.

По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 года фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя пяти коммерческих организаций 365 030 токенов USDT (Tether USD) TRC20, что эквивалентно 365 030 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого.

Незаконное вознаграждение мужчина получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы.

Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор «Беловежского», как сообщается, «принял меры» по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить по ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Санкция статьи предусматривает от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Представителя коммерческих организаций будут судить по ч.3 ст. 431 Уголовного кодекса. Ему грозит от пяти до десяти лет колонии.

Оба фигуранта ожидают суда в Следственном изоляторе.

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