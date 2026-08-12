закрыть
14 августа 2026, пятница, 23:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Вацлава Орешко настолько упало в колонии зрение, что он передвигается на ощупь

1
  • 12.08.2026, 11:23
  • 2,678
У Вацлава Орешко настолько упало в колонии зрение, что он передвигается на ощупь
Вацлав Орешко
Фото: Charter97.org

Его осудили на 8 лет.

У осужденного на 8 лет колонии по «делу профсоюзов» Вацлава Орешко настолько упало зрение в заключении, что в отряде он передвигается на ощупь, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на экс-политзаключенного, который отбывал срок вместе с Орешко.

По его словам, в других локациях колонии 71-летнему Вацлаву нужна помощь других политзаключенных, поскольку только территорию отряда он запомнил хорошо. Время от времени администрация колонии запрещает другим заключенным помогать мужчине.

По словам собеседника «Вясны», за весь срок в колонии у него не было ни одного свидания, однако ему разрешены звонки родным.

Вацлава Орешко задержали весной 2022 года. Вместе с ним были осуждены Геннадий Федынич и Василий Береснев, их приговорили к 9 годам колонии. Позже Федынич и Береснев вышли на свободу по «помилованию».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук