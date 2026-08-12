У Вацлава Орешко настолько упало в колонии зрение, что он передвигается на ощупь

У Вацлава Орешко настолько упало в колонии зрение, что он передвигается на ощупь1
- 12.08.2026, 11:23
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Его осудили на 8 лет.
У осужденного на 8 лет колонии по «делу профсоюзов» Вацлава Орешко настолько упало зрение в заключении, что в отряде он передвигается на ощупь, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на экс-политзаключенного, который отбывал срок вместе с Орешко.
По его словам, в других локациях колонии 71-летнему Вацлаву нужна помощь других политзаключенных, поскольку только территорию отряда он запомнил хорошо. Время от времени администрация колонии запрещает другим заключенным помогать мужчине.
По словам собеседника «Вясны», за весь срок в колонии у него не было ни одного свидания, однако ему разрешены звонки родным.
Вацлава Орешко задержали весной 2022 года. Вместе с ним были осуждены Геннадий Федынич и Василий Береснев, их приговорили к 9 годам колонии. Позже Федынич и Береснев вышли на свободу по «помилованию».