Беларусь опустилась в мировом рейтинге пива

Беларусь опустилась в мировом рейтинге пива11
- 12.08.2026, 11:06
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Опубликованы свежие цифры.
Беларусь опустилась в мировом рейтинге производителей пива. Так, если в 2024 году, по данным BarthHaas Report, страна была на 58-й позиции, то в 2025-м опустилась на 60-е.
По данным отчета BarthHaas Report 2025/26, производство пива в Беларуси сократилось на 3,5 млн литров по сравнению с 2024 годом – примерно на 0,9%. Всего за прошлый год наша страна произвела 381,5 млн литров этого алкогольного напитка.
Соседние страны в рейтинге выглядят так: Польша – 13-е (3,21 млрд), Украина – 32-е (1,34 млрд), Литва – 70-е (310 млн), Латвия – 111-е (75 млн).
Беларусь таким образом оказалась между Литвой и Латвией, но значительно уступает соседям – Польше и Украине.
Общемировое производство пива в 2025 году также сократилось – на 0,7%. В результате оно составило 189,6 млрд литров.
При этом на пять крупнейших стран пришлась почти половина производства – 48,5%. Китай сохраняет лидерство с 35,4 млрд литров (18,7% мирового объема). Далее следуют США – 17,5 млрд (9,2%), Бразилия – 15,1 млрд (8,0%), Мексика – 14,8 млрд (7,8%) и Россия – 9,0 млрд (4,8%).
Ранее стало известно, что Беларусь значительно нарастила поставки пива в соседнюю Россию. Так, за семь месяцев 2026 года в Россию импортировали 205 млн литров пива. На долю Беларуси пришлось 73% всего импортного рынка – это 150,2 млн литров.
Для сравнения: Китай, занявший второе место, поставил всего 27,2 млн литров (13%).