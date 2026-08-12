Развеян популярный стереотип о жирных молочных продуктах 4 12.08.2026, 10:58

5,288

Десятилетиями людям рекомендовали выбирать обезжиренное молоко.

Канадские ученые из Университета Торонто не нашли подтверждений тому, что употребление жирных молочных продуктов — цельного молока, сливочного масла, жирного йогурта и сыра — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

Десятилетиями людям рекомендовали выбирать обезжиренные молочные продукты, поскольку молочный жир содержит много насыщенных жиров, которые традиционно связывали с повышением уровня «плохого» холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако авторы новой работы отмечают, что молочные продукты — это сложная пищевая матрица, и их влияние на организм нельзя сводить только к содержанию насыщенных жиров.

Исследователи проанализировали данные многолетних наблюдений за питанием и здоровьем нескольких тысяч взрослых, сопоставив уровень потребления жирных молочных продуктов с риском развития ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых событий. После учета общего качества рациона, уровня физической активности и других факторов образа жизни статистически значимой связи между жирностью молочных продуктов и риском сердечных заболеваний обнаружено не было.

Более того, у части участников, регулярно употреблявших жирный йогурт и сыр, отмечались чуть более благоприятные показатели уровня холестерина и маркеров воспаления — предположительно за счет ферментации и содержания кальция, белка и пробиотиков, которые могут частично нейтрализовать эффект насыщенных жиров. Авторы подчеркивают, что молочные продукты нельзя оценивать изолированно от общего характера питания.

«Наши данные не означают, что можно бесконтрольно есть сливочное масло и жирные сыры, но они говорят о том, что огульный отказ от жирных молочных продуктов ради здоровья сердца не имеет достаточных научных оснований», — отметили авторы исследования. Они рекомендуют учитывать индивидуальные особенности рациона и консультироваться с врачом при выборе диеты, особенно при уже имеющихся заболеваниях сердца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com