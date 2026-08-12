Полный «Герасим и Муму»5
- Валерий Чалый
- 12.08.2026, 10:31
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Пора развеять иллюзии о России.
Российский диктатор дал команду запретить участие в имитации избирательного процесса единственной партии («Яблоко»), которая должна была продемонстрировать, что у них еще остались рудименты демократического прошлого. Это одновременно свидетельствует и о неуверенности рашистского режима, и о его четком выборе – движение к тоталитаризму.
Какова реакция россиян? Прогнозируемая, но не менее от этого жалкая: «хорошие россияне» не будут протестовать, они просто придут в знак протеста на выборы… То есть придут легитимизировать фарс режима! Своего рода «непротивление злу насилием»… Полный «Герасим и Муму»…
Боже, как же не повезло нам быть территориально их соседями и как же повезло тамошнему диктатору с таким раболепием подданных.
Теперь окончательно ясно: на болотах даже жабам квакнуть не дадут. Они своим зловонием будут портить жизнь соседям еще очень долго. Альтернативы нет: болота должны быть осушены до дна! И туда должна зайти живая вода. Все остальные сценарии улучшения ситуации в России – иллюзии…
Валерий Чалый, «Фейсбук»