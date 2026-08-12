Какие продукты защитят ваше зрение 12.08.2026, 9:59

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Подробный список.

Здоровье глаз и острота зрения во многом зависят от ежедневного рациона — определенные группы продуктов содержат природные вещества, которые поддерживают сетчатку, защищают ткани от окислительного стресса и снижают риски возрастных заболеваний глаз. Рекомендациями поделились диетологи и офтальмологи, опрошенные изданием Prevention.

Специалисты советуют регулярно включать в меню продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами A, C и E, а также антиоксидантами и цинком.

Один из ключевых продуктов — обычные куриные яйца. Их желтки насыщены лютеином и зеаксантином — каротиноидами, которые накапливаются в макуле и защищают ее от повреждений. Поскольку организм человека не способен вырабатывать эти вещества самостоятельно, получать их можно только с пищей.

Морковь по праву считается классическим продуктом для зрения — она богата бета-каротином, который превращается в организме в витамин А. Этот элемент необходим для четкого зрения при плохом освещении и здоровья глазной поверхности. Похожими свойствами обладают сладкий картофель, папайя и тыква.

Жирная рыба — лосось, сардины, скумбрия, тунец, сельдь, форель — служит отличным источником омега-3 кислот, важных для работы сетчатки и стабильной выработки слезной жидкости.

Цитрусовые — лимоны, грейпфруты, апельсины, лаймы — содержат большое количество витамина С, который защищает ткани от окисления и участвует в синтезе коллагена, необходимого для здоровья роговицы.

Орехи и семена — миндаль, фундук, арахис, семечки подсолнечника — богаты витамином Е, который оберегает клетки и ткани глаз от повреждений окислительным стрессом.

Листовая зелень и зеленые овощи — капуста кале, брокколи, брюссельская капуста — являются хорошим источником каротиноидов, защищающих зрительный аппарат от воздействия света и окисления.

Сладкий болгарский перец, красный и зеленый, содержит витамины C и E вместе с бета-каротином — эти компоненты участвуют в регенерации и поддержании здоровья тканей.

Устрицы — один из лучших источников цинка, необходимого для работы сетчатки и обмена витамина А. Цинк также можно получить из нежирного мяса, птицы, нута и тыквенных семян.

Зеленый чай содержит катехины с выраженным антиоксидантным эффектом — ученые изучают их потенциальную роль в профилактике катаракты, глаукомы и синдрома сухого глаза.

Куркума привлекает внимание благодаря куркумину с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Хотя ученые исследуют ее возможное влияние на здоровье глаз, полноценным лекарством эту специю считать нельзя.

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