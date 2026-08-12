Сегодня Путин находится в похожей ситуации Виктор Андрусив

12.08.2026, 9:40

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Виктор Андрусив

В феврале 1945 года уже было невозможно объяснить немцам шансы на победу в войне.

Однако пропагандистская машина придумала два аргумента. Первый — коалиция союзников скоро развалится, и Германия сможет договориться с западными державами о войне против Советского Союза. Второй — на подходе «вундервафля», которая всё изменит. Надо ещё немного продержаться, и всё изменится.

Сегодня Путин находится в похожей ситуации. Да, я понимаю, что многим в это трудно поверить. Но немцы в декабре 1944 года провели «Арденнскую операцию» и прорвали западный фронт на 100 км, что явно не свидетельствовало о поражении в войне. Это им не помогло, потому что в плане ресурсов они проиграли войну еще в 1943 году, и гениальность командиров не могла этого компенсировать. В значительной степени РФ проиграла войну по ресурсам ещё в прошлом году, но есть инерция и, к сожалению, есть Иран. Даже в этих условиях дефицит бюджета РФ уже превысил плановый показатель на 170%! И это ещё не всё. Несмотря на колоссальные вливания государственных средств, прогноз роста ВВП — всего 0,6%, рост промышленности — всего 0,4%. И ещё раз: даже эти показатели в значительной степени являются следствием иранского кризиса и высокой цены на нефть.

В этих условиях Путин вынужден, как и Гитлер, придумывать какие-то аргументы и объяснения. Похоже, что этим объяснением станет «последний рывок» на Славянско-Краматорскую агломерацию. Это объяснение он в первую очередь должен давать своему окружению и элитам, чтобы ни у кого не возникла мысль спасти «матушку Россию» покушением на его величество. Этим же аргументом будут прикрывать скрытую мобилизацию. Я убежден, что публично объявлять о ней не будут, а просто начнут вручную набирать людей.

Все свидетельствует о том, что сейчас концепция победы Путина выглядит как «последний рывок» с последующим прекращением боевых действий с его стороны и предложением переговоров в духе Анкориджа, но уже с решенным вопросом Донбасса. И эта концепция очень кривая, потому что не отвечает на извечный вопрос: «а что, черт возьми, если нет?». Что, если после этого мирный процесс не запустится, санкции не будут сняты — за счет чего продолжать боевые действия и финансировать их?

Слабость Кремля понятна и ему самому. Иначе зачем снимать из выборов извечно маргинальную партию «Яблоко»? С 1999 года эта партия ни разу не преодолевала барьер, и её оставляли для видимости демократии. Поэтому это решение явно свидетельствует о серьёзной неуверенности Путина в своей поддержке и силе.

Стремление сделать «последний рывок» сейчас начинает наталкиваться на серьезный вызов — «переусердствовать». Как я уже писал, Путин вынужден выбирать между успехом своего эго и судьбой страны. Ведь «переусердствовать» может иметь гораздо более серьёзные последствия, чем «достижение» в виде ещё нескольких полностью разрушенных городов Донбасса.

Держимся, как бы ни было трудно.

Виктор Андрусив, Telegram

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