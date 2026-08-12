Появились шокирующие фото последствий непогоды в Беларуси

Появились шокирующие фото последствий непогоды в Беларуси3
- 12.08.2026, 9:43
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Ураган валил деревья в Вилейском районе.
Власти показали 1700 гектаров поваленного леса после урагана в Вилейском районе. Подробности и фото опубликованы в телеграм-канале Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
Напомним, что в пятницу, 7 августа, Беларусь накрыл грозовой фронт со шквалистым ветром до 26 метров в секунду. Сильнее всего последствия оказались в Минской области. Позднее стало известно, что только за 7 августа ветер повалил 2432 дерева в стране.
Ураган нанес серьезный урон лесам, расположенным в Вилейском районе.