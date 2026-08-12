Как режим переобувается в полете 1 Наста Захаревич

12.08.2026, 9:30

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Ситуация выглядит довольно абсурдно.

Власти в Беларуси расширили список профессий, с которыми женщины должны становиться на военный учет, а также определили, что делать это следует уже с 19 лет. И уж Бог с ней, с милитаризацией общества – при нынешней ситуации в регионе было бы странно, если бы Беларусь осталась единственной страной, которая эту милитаризацию не усиливает. Но что же случилось с традиционными ценностями, за которые так активно выступает режим Лукашенко?

Мы же годами слушаем о том, что женщины должны улучшать демографию и ставить на первое место семью. Причем, если речь идет о «семье на первом месте», то обычно есть большая разница, что под этим подразумевают, говоря о мужчинах и женщинах.

Для мужчины этот процесс может быть достаточно метафорическим и с многоходовочкой – профессиональный рост, службу в армии и даже творческую самореализацию можно толковать как активности, направленные в итоге на заботу о семье. С женщинами же дело иначе – стереотипно считается, что «для семьи» мы можем что-то делать, только находясь собственно дома с этой семьей.

Но вон как режим переобувается в полете! Так сказать, как приспичило, мгновенно забыли наставления Лидии Ермошиной, которая отправляла женщин домой борщ готовить! Уже, оказывается, мы нужны и в армии.

Но не хотели бы власти как-то определиться? Ведь сейчас ситуация выглядит довольно абсурдно: сначала нам упорно рассказывают о женском предназначении, природной мягкости и любви к вскармливанию детей, а затем говорят, что и в армию нам тоже идти в случае войны.

Как-то это у меня не складывается в одну логическую цепочку.

Но все становится на свои места, если перестать считать, что режим действительно интересуют традиционные ценности, и принять, что это всегда было обычным оправданием для того, чтобы ограничивать женские амбиции и, соответственно, социальную и политическую активность. Вместо того, чтобы прямо говорит: власть Лукашенко не отдаст никогда и никому, а женщинам прежде всего. Поэтому нам и рассказывали все эти сказки о женском предназначении, мифической женственности, далекой от политических достижений.

Да и профессиональный рост женщин таким образом тоже старались ограничивать, и часто достаточно успешно. Якобы традиционное разделение на мужские и женские профессии, стеклянный потолок и список запрещенных для женщин профессий – все это явления одного порядка, которые как раз хорошо вписывались в одну цепочку с так называемыми традиционными ценностями. Неправильно было бы говорить, что сейчас все изменилось, и эти аспекты больше не интересуют режим Лукашенко. Очень даже интересуют – мы же видим, как продолжаются массовые репрессии, в том числе в отношении белорусок. Но сейчас имеется еще один приоритет – подготовка к вероятному расширению войны непосредственно на территорию Беларуси.

И здесь уже власти напоминают, что стоит им только пожелать, у этой войны будет очень даже женское лицо.

Наста Захаревич, «Белсат»

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