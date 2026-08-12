Дроны ВСУ атаковали Севастополь 1 12.08.2026, 8:52

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Более 30 БПЛА.

Сообщается о массированной атаке ВСУ на оккупированный Севастополь. Россияне рапортуют, что уже сбито более 30 дронов. Об этом сообщил так называемй губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военнослужащие, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже более 30 БПЛА», — написал он.

По его данным, активный перехват дронов происходит в Балаклавском районе. В Балаклаве в трёх многоквартирных и пяти частных домах выбиты окна и зафиксированы другие повреждения, на нескольких участках упали обломки сбитых беспилотников.

Кроме того, в ряде районов города из-за падения осколков произошли небольшие возгорания травы и леса.

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