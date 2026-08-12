Путин осознал, что его рейтинг идет ко дну 6 12.08.2026, 8:40

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Правитель выдвинулся в турне по городам РФ.

Улицы Новосибирска, крупнейшего города Сибири, уже давно не выглядели так ухоженно: дороги заасфальтировали, тротуары отремонтировали, а траву подстригли, пишет The Times.

Как поясняет издание, работы по благоустройству города спешно завершили перед визитом президента России Владимира Путина во вторник. «Они практически перестраивают город за три дня. Черт, если бы он приезжал чаще, может, тогда за год мы увидели бы совершенно новый город», — написал в соцсетях один из местных жителей.

В статье отмечается, что в начале года российский лидер редко покидал Москву — вероятно, опасаясь покушения. Однако сейчас он успел посетить шесть городов менее чем за три недели. По мнению аналитиков, таким образом Путин, возможно, пытается поднять свою падающую популярность.

Согласно данным Фонда общественного мнения — социологической службы, связанной с Кремлем, — в июле рейтинг Путина опустился до 66%, что стало историческим минимумом с начала войны против Украины в 2022 году. Критики утверждают, что его реальная поддержка на деле еще ниже.

Издание также отмечает, что война все ощутимее сказывается на самой России: атаки украинских дронов и ракет приводят к дефициту топлива, перебоям с интернетом и человеческим жертвам. «Во время недавних визитов Путина в Иркутск и Красноярск, два других города Сибири, цены на бензин были снижены — очевидно, по официальному распоряжению — но сразу же после его отъезда снова стремительно выросли», — говорится в статье.

Несмотря на то что выборы в России традиционно фальсифицируются в пользу Путина и его правящей партии, а спецслужбы жестко подавляют любые проявления инакомыслия, Кремль, как известно, тщательно отслеживает настроения в обществе.

Местные жители писали в Telegram, что жильцам домов и студенческих общежитий вдоль маршрута кортежа Путина в Новосибирске запретили подходить к окнам и пользоваться электронными устройствами. Также были введены ограничения на использование электросамокатов.

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