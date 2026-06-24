В ОДКБ отреагировали на ультиматум Зеленского Лукашенко

В ОДКБ отреагировали на ультиматум Зеленского Лукашенко5
- 24.06.2026, 18:28
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В Организации заявили об обострении ситуации на границе Беларуси и Украины.
Ситуация на границе Украины и Беларуси начинает «обостряться», заявил председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев. «Слышим последние заявления киевского режима в отношении Беларуси. Ситуация на границе Украины и Беларуси начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой», — сказал Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси установлены ретрансляторы, которые используются для наведения российских дронов по целям на украинской территории. Он потребовал от Александра Лукашенко в течение недели убрать технику, «корректирующую огонь». «Если он этого не сделает, сделаем мы», — подчеркнул Зеленский. Лукашенко, который перед этим называл границу с Украиной «пылающей как никогда», не ответил на это. Глава приграничной Гомельской области Иван Крупко сообщил, что президент попросил жителей региона «ни о чем не волноваться» и «не беспокоиться».