Российский солдат: Страшно за страну, все как перед распадом СССР 6 24.06.2026, 19:16

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Иллюстративное фото

Среди российских военных на фронте растет ненависть к власти и разочарование в Путине.

Российское инсайдерское издание «Верстка» пишет, что среди российских мобилизованных и опытных штурмовиков-контрактников на фронте усиливаются уныние, раздражение и ненависть к власти. По словам собеседников издания на фронте, такого уровня напряжения злобы к путинскому режиму не было еще в начале 2026 года.

По словам российских военных, ситуация начинает напоминать СССР перед развалом.

«Вообще абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все и идет. Честно, страшно за страну, представляются очень печальные времена по аналогии с распадом СССР», - заявил российский мобилизованный.

«Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях, за это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит», - рассказывает мобилизованный.

Обозреватели отмечают, что такие настроения опасны для Кремля именно потому, что идут не от оппозиции, а изнутри армии. Люди, которых отправили воевать, все чаще видят не «великую миссию», а истощение, бессмысленные задания, нехватку людей и отсутствие ясного выхода. Пока это еще не бунт, но уже не прежняя покорность.

Российские военные заявляют, что их просто гонят на убой:

«Скрывают все… Потери, раненых, отданные территории, уничтоженную технику, проблемы с логистикой… Да вообще все. Тотальное вранье! Нас тупо утилизируют на этой странной военной операции».

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