Медведев начал угрожать Армении и Молдове6
- 24.06.2026, 20:03
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Зампред Совбеза России заявил о повторении «украинского пути».
Молдова и Армения идут по тому же пути, что и Украина, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдовой и даже, увы, с Арменией», — сказал зампред Совбеза РФ пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (цитата по РИА Новости).
Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» отмечал, что Европа «грезит экспансией» и уже «намерена осваивать» Украину и Молдову, втягивая в свою орбиту Армению.