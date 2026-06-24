Медведев начал угрожать Армении и Молдове 6 24.06.2026, 20:03

3,084

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России заявил о повторении «украинского пути».

Молдова и Армения идут по тому же пути, что и Украина, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдовой и даже, увы, с Арменией», — сказал зампред Совбеза РФ пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (цитата по РИА Новости).

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» отмечал, что Европа «грезит экспансией» и уже «намерена осваивать» Украину и Молдову, втягивая в свою орбиту Армению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com