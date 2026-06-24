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В Орше загорелся православный храм

  • 24.06.2026, 20:38
В Орше загорелся православный храм
Фото: скриншот

Видеофакт.

Вечером 24 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в храме, расположенном на проезде Алексея Гаранина в Орше. Там расположен храм святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца.

По прибытии подразделений выяснилось, что крыша здания была полностью охвачена огнем. Спасатели оперативно приступили к тушению и ликвидировали пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания сейчас выясняются.

На месте происшествия работали 13 единиц техники МЧС.

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