В Орше загорелся православный храм
- 24.06.2026, 20:38
Видеофакт.
Вечером 24 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в храме, расположенном на проезде Алексея Гаранина в Орше. Там расположен храм святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца.
По прибытии подразделений выяснилось, что крыша здания была полностью охвачена огнем. Спасатели оперативно приступили к тушению и ликвидировали пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания сейчас выясняются.
На месте происшествия работали 13 единиц техники МЧС.