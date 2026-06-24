В Могилеве появился гигантский уличный скалодром 24.06.2026, 21:15

Фотофакт.

Самый высокий в Беларуси скалодром под открытым небом появился в Могилеве. Высота сооружения составляет 17 м, что сопоставимо с размерами стандартной пятиэтажки.

Спортивный объект «прописался» на территории комплексной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Виктория» на улице Индустриальной, сообщает sb.by.

Фото: Любовь Соловьева / sb.by

На новом скалодроме есть сразу две трассы: одна позволяет отрабатывать скорость, другая – проходить более сложные маршруты.

Фото: Любовь Соловьева / sb.by

Качество площадки уже успел оценить самый быстрый скалолаз Беларуси Игнатий Максимовцов. По его словам, уровень зацепок здесь не уступает тем, что используют на крупных соревнованиях в России.

Кроме того, объект соответствует олимпийским стандартам, поэтому подходит не только для тренировок, но и для проведения серьезных стартов.

Фото: Любовь Соловьева / sb.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com