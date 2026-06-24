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В Могилеве появился гигантский уличный скалодром

  • 24.06.2026, 21:15
В Могилеве появился гигантский уличный скалодром

Фотофакт.

Самый высокий в Беларуси скалодром под открытым небом появился в Могилеве. Высота сооружения составляет 17 м, что сопоставимо с размерами стандартной пятиэтажки.

Спортивный объект «прописался» на территории комплексной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Виктория» на улице Индустриальной, сообщает sb.by.

Фото: Любовь Соловьева / sb.by

На новом скалодроме есть сразу две трассы: одна позволяет отрабатывать скорость, другая – проходить более сложные маршруты.

Фото: Любовь Соловьева / sb.by

Качество площадки уже успел оценить самый быстрый скалолаз Беларуси Игнатий Максимовцов. По его словам, уровень зацепок здесь не уступает тем, что используют на крупных соревнованиях в России.

Кроме того, объект соответствует олимпийским стандартам, поэтому подходит не только для тренировок, но и для проведения серьезных стартов.

Фото: Любовь Соловьева / sb.by
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