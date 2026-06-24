Цены на бензин в России побили 20-летний рекорд 24.06.2026, 22:01

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На АЗС паника, водители массово скупают горючее в канистры.

Рост розничных цен на бензин в России продолжает ускоряться на фоне топливного кризиса, который охватил уже более 60 российских регионов.

За неделю с 16 по 22 июня автобензин на российских АЗС подорожал в среднем на 3%, отчитался в среду Росстат. И это сильнейший недельный скачок за 20 лет доступной статистики, отмечает Bloomberg.

Аи-92 прибавил в цене 2,13 рубля и продается по 67,54 рубля за литр; Аи-95 подорожал на 2,09 рубля, до 73,20 рубля за литр, а Аи-98 стал стоить 96,51 рубля за литр — на 1,13 рубля больше, чем неделей ранее.

За три недели июня бензин, согласно Росстату, подорожал на 5% — больше, чем за январь–май вместе взятые. И хотя до конца месяца осталась еще неделя, июньский взлет цен на бензин уже превысил рост за любой полный месяц с мая 2018 года (тогда бензин подорожал на 5,63%).

Накопленным итогом с начала года рост розничных цен на бензин достиг 9,8%, почти вдвое превысив официальную инфляцию (5,85%) и втрое — значения за январь–июнь прошлого года (3,28%). За сопоставимый период (январь–июнь) бензиновый шок стал сильнейшим с 2011 года: тогда за 6 месяцев с начала года топливо подорожало на 10,57%, следует из исторических данных Росстата.

Топливный кризис, с которым столкнулась Россия в 2026 году, — «худший за два десятилетия», пишут аналитики Energy Intelligence. После серии ударов по НПЗ, которым в мае подверглись 16 заводов, а в июне — еще 6, производство бензина упало на 25%, по оценкам Reuters, и сейчас на 20% недотягивает до внутреннего потребления. Чтобы смягчить кризис власти уже разрешили нефтезаводам выпускать бензин пониженного качества, могут начать его импорт из Индии, а также ведут переговоры с Казахстаном об экстренной закупке 50 тысяч тонн.

«Украинская кампания беспилотников против российской энергетической инфраструктуры становится все более серьезной макроэкономической проблемой для Москвы», — отмечает Лиам Пич, старший экономист Capital Economics. Это усиливает как инфляционное, так и фискальное давление, подчеркивает он.

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