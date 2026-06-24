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Российский рынок перешел в свободное падение

  • 24.06.2026, 22:28
Российский рынок перешел в свободное падение

Индекс Мосбиржи на минимуме с февраля 2023-го.

Начав неделю сильнейшим падением с осени 2022 года, российский фондовый рынок не смог нащупать «дна».

В среду индекс Мосбиржи вновь переписал более чем 3-летние минимумы на фоне эскалации с Украиной и усиливающихся слухов о том, что после выборов в Думу власти могут объявить новую массовую мобилизацию. По итогам торгов индекс, включающий акции 46 крупнейших компаний РФ, потерял еще 4% и опускался до отметки 2230,47 пункта — самой низкой с февраля 2023 года. С начала недели рынок упал на 7,3%, а с начала июня — почти на 13%, И если этот результат сохранится, июнь-2026 станет для биржи худшим месяцем с сентября-2022, передает The Moscow Times.

Одним разочарованием решением ЦБ, который в прошлую пятницу снизил ставку меньше ожиданий, такой обвал не объяснить, пишут аналитики «Вектор Капитала»: «Из акций выходят крупные инвесторы», причем причина этого до конца не очевидна.

Распродажи на рынке «в чем-то напоминают ситуацию конца 2021 — начала 2022 года», отмечает стратег «Финама» Ярослав Кабаков: «Можно предположить, что ряд участников, обладая большей информацией, начали продавать российский рынок чуть пораньше остальных».

Распродажи идут фронтально, не оставляя на бирже растущих акций. Бумаги «Газпрома» в среду подешевели еще на 3,47% и обновили минимум с 2008 года. Акции «Роснефти» упали на 2,7%, до самого низкого уровня с октября-2022. На 3,7% откатились котировки «Лукойла» и «Северстали», на 4,3% — «Норникеля», на 4,5% — «Магнита», на 5% — НЛМК.

«Геополитические риски снова обострились, российские официальные лица ужесточают риторику в отношении Европы, главным образом, по вопросу украинского конфликта», — отмечает аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова: накануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО открыто говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не считает США объективным посредником в украинском урегулировании. «Похоже, что на фондовом рынке убедились в невозможности урегулировать этот конфликт мирным путём», — делает вывод Мильчакова.

К геополитике добавилось также падение цен на нефть, указывает она: цена барреля Brent опустилась в среду $73,22 за баррель, самого низкого уровня с конца февраля, потеряв 33% за последние два месяца. Котировки сорта Urals держатся около $60 за бочку, хотя на пике иранского кризиса взлетали до $100 и выше.

Инвесторы надеялись на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа, которая сулила России отмену санкций и прекращение боевых действий. А сейчас большинство из них находится в растерянности, отмечает гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

С весны 2024 года, когда Кремль и Трамп начинали переговоры, а российские чиновники строили планы по возвращению западных компаний, российский рынок акций упал уже почти на 40%, а его капитализация к ВВП близка к абсолютному минимуму за последние 26 лет. «Чем дольше и жестче будет эскалация, тем ниже мы увидим российский рынок», — предупреждает Кабаков.

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