После ультиматума Зеленского белорусские военные превратились в «голубей мира» 3 22.06.2026, 9:38

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Виктор Хренин

Лукашенковские пропагандисты тоже внезапно «переобулись».

После ультиматума Владимира Зеленского Александру Лукашенко о демонтаже ретрансляторов, которые помогают российским ударам по Украине, белорусские госСМИ заговорили о неучастии страны в войне, пишет «Зеркало».

Госагентство БелТА выпустило «миролюбивое» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова недельной давности, однако в усеченном виде, а также реплики министра обороны Виктора Хренина и госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича.

21 июня БелТА опубликовала заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что «Москва прекрасно понимает позицию Минска о союзничестве с Москвой, но неучастии в конфликте в Украине».

«У нас очень четкая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал президент Лукашенко. Беларусь наш союзник, но Беларусь в войне не участвует», — цитирует агентство российского министра.

При этом там не привели другую, более воинственную часть его заявления, в действительности прозвучавшего еще 15 июня.

«Если ее (Беларусь. — Прим. ред.) хотят туда (в войну. — Прим. ред.) втянуть, на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: «Мало не покажется», — сказал тогда Лавров.

Также 21 июня министр обороны Виктор Хренин заявил, что военная стратегия Беларуси заключается в том, чтобы «не втягиваться в конфликт и обеспечивать безопасность граждан».

«Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем». Конечно же, мы наблюдаем за происходящим. Конечно же, определенные силы мы держим на границе, но в минимальном объеме — для того, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками», — сказал Виктор Хренин.

По его словам, подобная тактика «нами выбрана уже не один год. Мы этого придерживаемся и будем придерживаться далее».

С похожими умиротворяющими заявлениями выступил и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он заявил, что конфликт в Украине необходимо как можно скорее остановить, однако, по его мнению, европейские страны не заинтересованы в его завершении.

«Они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы и на территории нашей страны вспыхнул пожар», — пожаловался Вольфович, подчеркнув, что «Беларусь за добрососедские отношения, за мирный диалог, за решение всех проблем за столом переговоров».

Напомним, все эти заявления прозвучали спустя несколько дней после жестких высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко. 19 июня он заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж.

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