Похоже, Лукашенко в истерике 8 Алексей Копытько

22.06.2026, 10:38

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Алексей Копытько

Диктатор внезапно превратился в зяблика мира.

Смотрите как интересно. Похоже, Лукашенко в истерике.

Президент Украины Владимир Зеленский дал белорусскому вождю неделю на демонтаж 4 ретрансляторов, помогающих российским дронам атаковать украинских граждан.

Сегодня в комментарии одному из телеканалов Зеленский этот тезис повторил и акцентировал, что оральные извинения Лукашенко может оставить при себе, они с февраля 2022 года не работают. Только дела.

Также Зеленский прозрачно намекнул, что Украину не устраивают поставки топлива из Беларуси для российской армии. Продолжение очевидно.

Лукашенко молчит, третьи сутки пошли. А раньше врывался в эфир мухой по поводу и без повода.

Сегодня вечером де-факто власть в Минске начала разгонять три сигнала.

Первый – это синхрон главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он посещал Минск 15 июня и дословно сказал следующее (цитата есть на сайте росМИДа и везде): «Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко: Беларусь – наш союзник, но Беларусь в войне не участвует. Если её хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: «МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ».

Прошло 6 (!!!) дней и внезапно цитата Лаврова ворвалась эфир, но… в усечённом виде.

Официальное белорусское информагентство БелТА и другие белорусские сайты со ссылкой на него дали заголовок «Лавров: Россия понимает позицию Беларуси о неучастии в конфликте» и цитату: «Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко: Беларусь – наш союзник, но Беларусь в войне не участвует». Точка.

Т.е., белорусы выкинули фразу о «мало не покажется». А что случилось?

Второй сигнал. В эфир погнали самого постыдного персонажа в Беларуси – министра обороны Виктора Хренина. Зимой 2022 года он клялся честью офицера и всеми святыми, что Беларусь не допустит никаких угроз для Украины со своей территории. Неотвратимо близится тот момент, когда ему придётся доказать наличие чести офицера самому, либо принять возмездие.

А пока он вещает такое: «Военная стратегия Беларуси - не втягиваться в конфликт и обеспечивать безопасность граждан». «…Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш Президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем"…».

Третий сигнал. Секретарь местного Совбеза Александр Вольфович, которому поручили наблюдать, как фабрикуется дело с российской атакой на автобус с белорусскими детьми, заявил, что «надо как можно быстрее остановить конфликт Украине, но Европа к этому не готова»… и подчеркнул: «руководство Беларуси делает все возможное, чтобы на мировой арене услышали ее позицию о нежелании воевать с кем бы то ни было»…

Лукашенко, месяц назад имитировавший запуск ядерных ракет, внезапно превратился в зяблика мира. Мол, не участвую, не хочу участвовать и не дам себя втянуть!

Напоминаю - участвует:

• ВПК Беларуси полностью интегрирован в процесс обеспечения российских оккупантов;

• Ретрансляторы – это прямое соучастие в убийствах украинцев;

• Топливо для россиян – это военная поддержка.

Не говоря уже о всех голосованиях вместе с Россией в поддержку агрессивной войны.

Лукашенко лучше всех знает, насколько плотно он участвует в военных преступлениях Путина и России. А теперь он осознал, что слова его больше ничего не значат. И что Украина примет меры.

Ему надо очень быстро показать что-то выдающееся в плане реальной деэскалации.

Завтра – 85-я годовщина нападения гитлеровской Германии на СССР. Власти Беларуси неоднократно подчёркивали, какие колоссальные жертвы понёс белорусский народ в той войне. Из чего якобы вынесены уроки.

Хороший день это доказать.

Алексей Копытько, Telegram

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