Похоже, Лукашенко в истерике8
- Алексей Копытько
- 22.06.2026, 10:38
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Диктатор внезапно превратился в зяблика мира.
Смотрите как интересно. Похоже, Лукашенко в истерике.
Президент Украины Владимир Зеленский дал белорусскому вождю неделю на демонтаж 4 ретрансляторов, помогающих российским дронам атаковать украинских граждан.
Сегодня в комментарии одному из телеканалов Зеленский этот тезис повторил и акцентировал, что оральные извинения Лукашенко может оставить при себе, они с февраля 2022 года не работают. Только дела.
Также Зеленский прозрачно намекнул, что Украину не устраивают поставки топлива из Беларуси для российской армии. Продолжение очевидно.
Лукашенко молчит, третьи сутки пошли. А раньше врывался в эфир мухой по поводу и без повода.
Сегодня вечером де-факто власть в Минске начала разгонять три сигнала.
Первый – это синхрон главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он посещал Минск 15 июня и дословно сказал следующее (цитата есть на сайте росМИДа и везде): «Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко: Беларусь – наш союзник, но Беларусь в войне не участвует. Если её хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: «МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ».
Прошло 6 (!!!) дней и внезапно цитата Лаврова ворвалась эфир, но… в усечённом виде.
Официальное белорусское информагентство БелТА и другие белорусские сайты со ссылкой на него дали заголовок «Лавров: Россия понимает позицию Беларуси о неучастии в конфликте» и цитату: «Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко: Беларусь – наш союзник, но Беларусь в войне не участвует». Точка.
Т.е., белорусы выкинули фразу о «мало не покажется». А что случилось?
Второй сигнал. В эфир погнали самого постыдного персонажа в Беларуси – министра обороны Виктора Хренина. Зимой 2022 года он клялся честью офицера и всеми святыми, что Беларусь не допустит никаких угроз для Украины со своей территории. Неотвратимо близится тот момент, когда ему придётся доказать наличие чести офицера самому, либо принять возмездие.
А пока он вещает такое: «Военная стратегия Беларуси - не втягиваться в конфликт и обеспечивать безопасность граждан». «…Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш Президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем"…».
Третий сигнал. Секретарь местного Совбеза Александр Вольфович, которому поручили наблюдать, как фабрикуется дело с российской атакой на автобус с белорусскими детьми, заявил, что «надо как можно быстрее остановить конфликт Украине, но Европа к этому не готова»… и подчеркнул: «руководство Беларуси делает все возможное, чтобы на мировой арене услышали ее позицию о нежелании воевать с кем бы то ни было»…
Лукашенко, месяц назад имитировавший запуск ядерных ракет, внезапно превратился в зяблика мира. Мол, не участвую, не хочу участвовать и не дам себя втянуть!
Напоминаю - участвует:
• ВПК Беларуси полностью интегрирован в процесс обеспечения российских оккупантов;
• Ретрансляторы – это прямое соучастие в убийствах украинцев;
• Топливо для россиян – это военная поддержка.
Не говоря уже о всех голосованиях вместе с Россией в поддержку агрессивной войны.
Лукашенко лучше всех знает, насколько плотно он участвует в военных преступлениях Путина и России. А теперь он осознал, что слова его больше ничего не значат. И что Украина примет меры.
Ему надо очень быстро показать что-то выдающееся в плане реальной деэскалации.
Завтра – 85-я годовщина нападения гитлеровской Германии на СССР. Власти Беларуси неоднократно подчёркивали, какие колоссальные жертвы понёс белорусский народ в той войне. Из чего якобы вынесены уроки.
Хороший день это доказать.
Алексей Копытько, Telegram