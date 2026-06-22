Британский премьер Кир Стармер подал в отставку
- 22.06.2026, 11:50
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Правительство может возглавить бывший мэр Большого Манчестера.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Теперь правительство страны может возглавить Энди Бёрнем — теперь уже бывший мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии, сообщает BBC.
В Лейбористской партии многие надеются, что Бёрнем поможет этой политической силе преодолеть угрозу растущей популярности правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа: по данным социологов, она остается самой популярной политической силой в стране.
Однако всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позже августа 2029 года, поэтому лейбористы рассчитывают, что до этого времени им удастся вновь завоевать симпатии избирателей.
Стармер уходит с должности после провальных для Лейбористской партии местных выборов 7 мая, в результате которых как правящие лейбористы, так и консерваторы понесли серьезные потери, уступив значительную часть голосов партии Reform UK и, в меньшей степени, Партии зеленых.
Отставка Стармера означает, что Великобритания получит уже седьмого главу правительства за немногим более чем десятилетие.
Недовольство Стармером
Правительство Великобритании во главе с Киром Стармером пришло к власти в результате всеобщих выборов, которые состоялись в начале июля 2024 года. На них Лейбористская партия нанесла разгромное поражение правившим страной до этого консерваторам и привела в парламент рекордное число депутатов.
За примерно два года работы кабинет Стармера сумел значительно снизить масштабы нелегальной иммиграции в страну. Именно это вызывало недовольство многих избирателей, которые делали выбор в пользу Reform UK, для которой антимигрантская повестка стала основным пунктом программы. Правительство также говорит, что ему удалось улучшить показатели работы Национальной системы здравоохранения — еще один важнейший вопрос внутренней политики в Великобритании.
Однако, как объяснял еще летом прошлого года наш экономический обозреватель Алексей Калмыков, популярность Стармера начала резко падать, поскольку ему не удалось убедить избирателей в своей способности улучшить экономическую ситуацию в стране.
Период правления нынешнего правительства пришелся на начало первого президентского срока Дональда Трампа, который начал торговую войну со всем миром и решил сэкономить на защите Европы от России Владимира Путина и прочих невзгод, что потребовало от ядерной Британии дополнительных расходов на оборону, писал наш корреспондент.
А зимой этого года США и Израиль начали войну против Ирана, в результате которой оказался перекрытым Ормузский пролив. Это привело к росту цен на энергоносители и повышению инфляции.
Как писал наш корреспондент Юри Вендик, главная претензия многих оппонентов Кира Стармера к премьеру — в том, что у него, по их мнению, нет ни твердых воззрений на то, куда вести страну и как менять ее экономику, ни, соответственно, четкой программы действий.
Кроме того, кабинет Стармера попал в несколько скандалов, в том числе — вокруг назначения на должность посла Великобритании в США лорда Питера Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.
После выборов 7 мая несколько депутатов от Лейбористской партии призвали запустить процесс выборов нового лидера и, соответственно, главы правительства. А 11 июня об отставке заявил министр обороны Джон Хили и его заместитель Алистер Карнс: они заявили, что план инвестиций в оборонную сферу «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время».