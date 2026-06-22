Готов ли Лукашенко к ударам ВСУ?
- Игорь Луценко
- 22.06.2026, 12:48
Россия своего союзника не спасет.
Управление «Шахедами» из Беларуси.
Сейчас на их вышках мобильной связи, на высоких точках установлены ретрансляторы и наземные станции, которые обеспечивают точное управление «Шахедами» и другими ударными и разведывательными дронами, залетающими к нам на север.
Мало кто знает, сколько времени Украина пыталась тихо решить этот вопрос. Некоторые из этих наземных станций управления дронами даже внезапно взрывались, о чем никто нигде не писал. Но, похоже, послание не было достаточно понятным.
И впервые за, возможно, сотни лет на украинском языке был выдвинут вооруженный ультиматум. Впервые в истории независимой Украины врагу открыто угрожают на весь мир: если не прекратите, мы нанесем по вам удар.
У нас с Беларусью конфликт длится уже пятый год. Именно через Беларусь Россия устроила нам Бучу, Ирпень. Неужели Лукашенко не знал, с какими расстрельными списками ехали к нам россияне?
Мы тогда были вынуждены не трогать белорусов, потому что было не до этого. Но они продолжили свою плохо скрываемую войну.
Под ударами российско-белорусской коалиции – наша железная дорога из Киева на Ковель, приграничные города, Варшавская трасса.
Какие шансы у Лукашенко выстоять против наших ответных ударов? Очень мало.
Если российская ПВО, закаленная пятилетней полномасштабной войной против нас, с каждым днем все менее способна противостоять нашим дронам и ракетам, не в состоянии прикрыть всеми своими подразделениями Москву – то что уж говорить о белорусской армии?
До столицы – Минска – от нас менее 300 км. Самая удаленная цель – Новополоцк, где расположен нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом наступление РФ на нас – это 450 км, привычное расстояние для наших дальних ударных средств.
Способна ли Россия защитить своего союзника? Ответ очевиден. Значительная доля экономики Беларуси – это нефтепереработка и нефтехимия, которых может не стать в одну ночь.
Основа легитимности Лукашенко – это мир для белорусского обывателя, который закрыл глаза на собственное соучастие в резне украинцев. Поэтому есть неплохой шанс, что Лукашенко начнет шевелиться.
Игорь Луценко, «Фейсбук»