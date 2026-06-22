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Легендарный футболист уснул на трибунах во время матча сборной Испании на ЧМ-2026

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  • 22.06.2026, 13:12
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Легендарный футболист уснул на трибунах во время матча сборной Испании на ЧМ-2026

Рядом с ним находился президент ФИФА Джанни Инфантино.

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Испании встречалась с национальной командой Саудовской Аравии.

На трибунах стадиона присутствовал знаменитый бывший футболист Юрий Джоркаефф, который во время матча оказался в курьезной ситуации.

Чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф уснул, рядом с ним находился президент ФИФА Джанни Инфантино.

Матч завершился разгромной победой сборной Испании со счетом 4:0.

В заключительном туре группового этапа Кабо-Верде сыграет против Саудовской Аравии, а Уругвай встретится с Испанией. Оба матча состоятся 27 июня.

В турнирной таблице группы Испания лидирует с четырьмя очками, дальше Уругвай и Кабо-Верде, у которых по два балла, а затем Саудовская Аравия с одним пунктом.

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