Минск накрыло грозой 22.06.2026, 14:10

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иллюстративное фото

Улицы столицы подтопило.

Минск оказался во власти грозового фронта. По сообщениям очевидцев, стихия уже накрыла микрорайоны Уручье, Восток, Степянка и Дражня, пишет smartpress.by.

фото: smartpress.by

«В ближайшее время ливни, грозы, в отдельных районах град и шквалы охватят большую часть столичного региона», — предупреждает профильный телеграм-канал «Метеовайб».

фото: smartpress.by

Из-за обрушившегося на столицу ливня дороги начали уходить под воду. По информации государственного предприятия «Минсктранс», сильные подтопления уже привели к сбоям в работе общественного транспорта:

фото: smartpress.by

фото: smartpress.by

С 13:05 под путепроводом на улице Острошицкой заблокировано движение в обе стороны. Остановлены автобусные маршруты № 15, 80, 86, 89, 135, 153 и 195.

С 13:16 из-за высокого уровня воды на улицах Кнорина и Калиновского замерли троллейбусы № 29 и 61.

С 13:26 залило улицу Городецкую, в результате чего прекратилось движение автобусов № 99 и 99д.

Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.

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