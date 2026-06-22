Зюганов предложил конфисковать 30 триллионов вкладов россиян, чтобы оплатить войну в Украине 3 22.06.2026, 15:07

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Геннадий Зюганов

Начинается?

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на предвыборном съезде партии предложил конфисковать средства граждан и бизнеса, размещенные в банках, чтобы решить проблемы бюджета и экономики.

«В банках сегодня лежат 67 трлн ваших денег. 67 трлн и 63 трлн предприятий. В сумме 130 трлн. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров», — цитируют Зюганова «Ведомости» и RTVI.

По словам лидера коммунистов, «немедленно изыскать» можно около 30 триллионов рублей. «Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий», — добавил Зюганов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал заявления Зюганова «провокацией», которую, по его словам, запустили из Украины или с Запада. «Просто так делать такие заявления это настолько безответственно. <…> Кто-то Зюганова специально использует», — сказал парламентарий RTVI.

По словам Аксакова, изымать вклады россиян «просто смысла нет». «Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — добавил Аксаков.

Старт рассуждениям о возможной заморозке сбережений населения в банках дал в ноябре прошлого года Андрей Зубец — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ. Он утверждал, что на такой шаг власти могут пойти из-за угрозы «бешеной инфляции», если граждане начнут тратить накопленные на депозитах средства.

«У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снимать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнётся бешеная инфляция», — утверждал Зубец.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла эти утверждения «бессмыслицей». «Банки платят за счет процентов по кредитам, они прибыльные, они устойчивые», — заверяла она. В прошлом году Аксаков говорил, что слухи о якобы заморозке депозитов распространяли строительные компании, которые таким образом пытались поднять продажи недвижимости.

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