«Честное слово, хочется ответить по классике» 5 22.06.2026, 16:02

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Почему белорусы уезжают за границу.

Пользователь Threads под ником personal_transformation_ спросил у своих подписчиков-белорусов, почему они покидают родную страну:

«Почему много белорусов переезжают из своей страны? Просто интересна причина».

Белорусы назвали самые важные причины для эмиграции. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом с вопросом:

— Нищета, диктатура. Приоритет первого переодически сменяет второе. Сейчас еще риск войны. По проценту репрессированных Беларусь даже Россию существенно обходит. Но из-за того что Беларусь никому сама по себе не представляет угрозы так как слабая, мир закрывает глаза на зверства, которые происходят внутри, особенно после 2020. Катастрофа одного европейского народа с уничтожением собственной идентичности, культуры и языка.

— Экономика в ж…е, зарплаты маленькие, репрессии, которые не останавливаются уже шестой год, когда Лукашенко говорит что сейчас не до законов (гарантом которых он должен выступать), соучастие в войне против Украины. Пожалуй, я не хочу жить в такой стране и чтоб в ней жили мои дети.

— Такова судьба в стране, где управленец возомнил себя хозяином, и сидит больше двух сроков.

— У всех свои причины, и многое вы можете узнать, если почитаете новости. Но в целом люди стараются уезжать из небезопасных развивающихся стран в поисках лучшей жизни.

— Потому что бьют и сажают в тюрьму в своей стране.

— Репрессии и нищета.

— Честное слово, хочется ответить по классике: где вы были почти шесть лет?

— Я тоже намерен свалить. Бизнес вести невозможно из-за слишком сложных налогов.

— Находят лучше, больше возможностей.

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