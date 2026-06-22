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Белорусы начали тащить из леса гигантские корзины белых грибов

  • 22.06.2026, 16:30
  • 1,524
Белорусы начали тащить из леса гигантские корзины белых грибов
иллюстративное фото

В стране набирает обороты грибной сезон.

В Беларуси пошли белые. Их все больше собирают в южных районах страны. В этот раз хвастаются грибами из Гомельской области.

Журналисты Tochka.by изучили содержимое корзин и узнали, что думают пользователи.

Итак, мужчина в TikTok показал, сколько грибов он нашел в Мозырском районе.

На кадрах видно, что он набрал огромную корзину белых грибов. И еще столько же лисичек.

@vladimir.kashevich #грибы2026 #белыегрибы #грибыбеларуси #boletus #тихаяохота ♬ оригинальный звук - vladimir.kashevich

Пристальный взгляд журналиста разглядел еще пару сыроежек и что-то похожее на подберезовик.

В комментариях, как всегда, многие завидовали и не верили. Обвиняли во вранье, предполагали, что это ИИ, а также говорили, что в их районах грибов нет.

Вот лишь некоторые реакции пользователей:

«В тиктоке всегда грибы есть, даже зимой»

«Я из Мозырского района, ничего подобного нет: горсть лисичек»

«Вранье»

«Верю, есть инфа от родителей»

«Я в обмороке»

«Где же вы их собираете??? Я нашла только три грибочка, за целый день...».

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