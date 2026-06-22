ВСУ впервые сбили новый российский дрон «Черника» 22.06.2026, 17:16

Украинцы продемонстрировали техническое превосходство.

Украинские военные впервые уничтожили российский беспилотник «Черника». Об этом сообщили в компании «Генерал Черешня».

«Россия запустила «Чернику». Запорожье встретило ее «Черешней». Впервые в Запорожье был уничтожен «Черника» — новая ударная платформа, которую Россия активно использует в прифронтовых районах», — отметили в компании.

Беспилотник был перехвачен подразделением «Посипаки» 39-го зенитно-ракетного полка и солдатами 23-й бригады Национальной гвардии «Хортица» с помощью перехватчика «Генерал Черешня».

Компания отметила, что «Черника» — это ударная платформа типа «летающее крыло» с дальностью полета до 100 км, крейсерской скоростью 75 км/ч и устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

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