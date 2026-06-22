Очередь на Крымский мост выросла до почти тысячи автомобилей

Очередь на Крымский мост выросла до почти тысячи автомобилей7
- 22.06.2026, 18:06
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Жители полуострова в панике.
В обе стороны Крымского моста в очереди на досмотр стоят 995 автомобилей, сообщает канал с оперативной информацией о ситуации на мосту в «Максе».
Со стороны Тамани в очереди стоят 290 транспортных средств, оценочное время ожидания — около часа.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.
Ранее желающих проехать по мосту предупредили, что в одной машине можно перевозить до 100 л разрешенных жидкостей сверх топлива в баке, в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах.