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Очередь на Крымский мост выросла до почти тысячи автомобилей

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  • 22.06.2026, 18:06
  • 4,504
Очередь на Крымский мост выросла до почти тысячи автомобилей

Жители полуострова в панике.

В обе стороны Крымского моста в очереди на досмотр стоят 995 автомобилей, сообщает канал с оперативной информацией о ситуации на мосту в «Максе».

Со стороны Тамани в очереди стоят 290 транспортных средств, оценочное время ожидания — около часа.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

Ранее желающих проехать по мосту предупредили, что в одной машине можно перевозить до 100 л разрешенных жидкостей сверх топлива в баке, в том числе бензин и дизельное топливо в канистрах.

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