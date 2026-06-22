Путин потерял контроль над сценариями в Крыму 1 22.06.2026, 18:25

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Украина сжимает удавку изоляции все сильнее.

Украина усиливает кампанию по изоляции оккупированного Крыма от российской территории, нанося удары по ключевым маршрутам снабжения полуострова. По оценке американского Института изучения войны (ISW), атаки в районе Керченского пролива — это уже не отдельные диверсии, а часть продуманной стратегии по подрыву российской логистики, пишет Charter97.org со ссылкой на London Loves.

В центре этой кампании — Керченский мост, паромные переправы через пролив, а также сухопутный коридор через оккупированные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Цель Киева — осложнить переброску войск, топлива, боеприпасов и техники, сделав оборону Крыма более медленной, дорогой и уязвимой.

С мая украинские силы регулярно атакуют железнодорожные мосты, нефтебазы, топливные терминалы и паромную инфраструктуру, связывающую Крым с Краснодарским краем. Каждый поврежденный объект усиливает давление на российскую армию и вынуждает Москву решать, куда перебрасывать ПВО, резервы и инженерные силы.

Военные аналитики давно указывают, что главная слабость Крыма — не в фортификациях, а в географии. Полуостров зависит от небольшого числа путей снабжения, а значит особенно чувствителен к системным ударам по логистике.

Дополнительные проблемы Москве создают и изменения в применении беспилотников. По данным ISW, после перебоев с доступом российских сил к Starlink в начале года армия РФ была вынуждена менять тактику использования дронов, поднимать разведывательные аппараты выше и чаще задействовать более дешевые системы.

Для Киева ставка на логистическое истощение выглядит все более очевидной. Украина дает понять, что если Россия намерена удерживать Крым, ей придется платить за это все более высокую цену — за каждый мост, каждый склад и каждый километр снабжения.

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