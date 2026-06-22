Звездные отцы и сыновья, которые вышли на съемочную площадку вместе 22.06.2026, 19:08

В Голливуде семейные династии давно стали отдельным жанром.

В Голливуде семейные династии давно стали отдельным жанром, но особое внимание всегда привлекают проекты, где знаменитые отцы и их сыновья играют бок о бок. Такие дуэты и трио не только подогревают интерес публики, но и превращают съемки в историю о наследии, амбициях и проверке таланта, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых обсуждаемых примеров стал Мэттью Макконахи и его сын Леви Макконахи. Молодой актер дебютировал в полнометражном кино в фильме «Школьный автобус» и сразу оказался рядом с отцом-суперзвездой. Сам Леви признает, что известная фамилия может открыть дверь, но дальше все зависит только от него.

Еще один яркий тандем — Курт Рассел и Уайатт Рассел. В сериале «Монарх: Наследие монстров» они сыграли одного и того же персонажа на разных этапах жизни. Такой ход позволил обойти очевидный вариант с ролями отца и сына и сделал совместную работу особенно интересной для обоих актеров.

Среди самых известных экранных союзов — Уилл Смит и Джейден Смит. Их совместная работа в фильме В погоне за счастьем стала заметным событием и принесла Уиллу номинацию на «Оскар». Позже они вновь пересеклись в кино и даже в музыке.

Том Хэнкс тоже дважды выходил на площадку вместе с сыновьями. С Колином Хэнксом он сыграл в фильме «Великий Бак Ховард», а в фильме «Мой ужасный сосед» молодую версию героя Тома воплотил его младший сын Трумэн. По словам актера, семейная связь быстро уходит на второй план, когда начинается настоящая работа на площадке.

В этот список также входят Клинт Иствуд и Скотт Иствуд, а также Стеллан и Александр Скарсгарды. Для зрителей такие проекты — не просто звездные фамилии в титрах, а редкая возможность увидеть, как в одном кадре встречаются опыт, харизма и новое поколение актеров.

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