Психологи объяснили, как превратить зависть в источник роста
- 22.06.2026, 18:40
В чужом успехе может быть скрыта подсказка.
Конкурентная зависть может не только портить настроение, но и мешать человеку радоваться собственной жизни. Однако, как отмечают психологи, это чувство можно развернуть в свою пользу — и превратить из разрушительной эмоции в источник мотивации, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Поводом для зависти может стать что угодно: повышение коллеги, чужая «идеальная» жизнь в соцсетях, успехи друзей или знакомых. По словам специалистов, проблема начинается в тот момент, когда обычное сравнение перерастает в болезненное соперничество, обиду и ощущение собственной неполноценности.
Эксперты советуют сначала обратить внимание на физическую и эмоциональную реакцию. Если новости о чужом успехе вызывают раздражение, тревогу, головную боль или внутреннее напряжение, важно понять, что именно запускает эту реакцию — разговоры, соцсети или постоянные сравнения.
Следующий шаг — разобраться, откуда берется это чувство. Часто зависть связана не с другим человеком, а с собственными старыми травмами, неуверенностью и страхом быть «хуже». Психологи также советуют отделять факты от фантазий: чужая красивая картинка далеко не всегда отражает реальную жизнь.
Главный вопрос, который стоит себе задать, — чему именно можно научиться у человека, которому вы завидуете. Вместо борьбы за мнимую победу специалисты предлагают использовать это чувство как сигнал: возможно, в чужом успехе скрыта подсказка о том, чего вам не хватает и куда вы сами хотите двигаться.