В Беларуси вводят налоговые новшества
- 22.06.2026, 19:37
Налоговая будет по-новому следить за доходами и расходами населения.
В Беларуси вводят налоговые новшества. Они касаются информации, которую организации обязаны передавать налоговикам для контроля за доходами и расходами населения.
В этом году чиновники расширили список информации, которую организации должны предоставлять налоговой. Среди прочего банки и поставщиков платежных услуг обязали передавать налоговой данные о переводах, которые белорусы отправляют за границу. Речь в том числе об электронных деньгах. Ранее такие данные нужно было сообщать, только если это переводы из-за рубежа.
Также налоговая будет получать информацию от застройщиков о долевом возведении недвижимости — сколько физлица заплатили за нее. Речь об объектах:
в отношении которых в истекшем календарном году застройщик передал документы для госрегистрации;
принятых в эксплуатацию и оплаченных физлицами.
Криптоплатформы, которые являются резидентами ПВТ, обязали сообщать о сделках клиентов-физлиц на суммы более 150 тысяч рублей.
Теперь же чиновники прописали, в какие сроки организации должны предоставлять эти данные налоговой. К примеру, застройщики данные за 2026 год должны прислать до 1 апреля 2027-го.