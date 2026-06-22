Российский рынок акций рухнул рекордно с мобилизации 1 22.06.2026, 20:12

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Идут панические продажи.

Завершив в минусе 15 недель подряд, российский рынок акций начал новую торговую неделю сильнейшим за четыре года обвалом, передает The Moscow Times.

На торгах в понедельник, 22 июня, индекс Мосбиржи упал на 4,65%, что стало рекордным внутридневным снижением с конца сентября 2022 года, когда Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию». По итогам основной сессии индекс, включающий акции 46 крупнейших российских компаний, опустился до 2318,2 пункта — минимальной с 17 марта 2023 года.

Все без исключения «голубые фишки» завершили день падением котировок: «Газпром» подешевел на 4,4% и обновил минимумы с конца 2008 года, бумаги «Роснефти» пережили сильнейшее падение с 2022 года — на 7,3% за день. Более 5% потеряли акции «Новатэка», ВТБ и «Аэрофлота»; более 3% — «Лукойл» и «Ростелеком».

На рынке «уже идут панические продажи», отмечает инвестбанкир Евгений Коган. Причины остаются прежними, перечисляет он: отсутствие переговоров по российско-украинскому конфликту, жесткая позиция ЦБ РФ, а также участившиеся удары по российской инфраструктуре.

«Российские акции оказались под ударом сразу с нескольких сторон», — констатирует аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой: экономика замедляется, налоги растут, ЦБ держит высокую ключевую ставку, а топливный кризис угрожает разогнать инфляцию. Наконец, США официально сняли санкции с Ирана и выдали разрешение Ирану на торговлю нефтью, обращает внимание Лозовой. А это сулит падение нефтяных цен, что скажется на экспортной выручке и доходах бюджета.

Масла в огонь неожиданно подлил Геннадий Зюганов, призвавший конфисковать вклады населения. «Именно после распространения этих комментариев распродажа заметно ускорилась, поскольку у инвесторов усилились опасения относительно возможного административного давления на финансовый сектор и частные сбережения», — указывает Лозовой.

Основная причина падения рынка все же — эскалация напряженности с Украной, считает аналитик БКС Андрей Смирнов: «Увеличились санкционные риски, участились резонансные инциденты с участием БПЛА. Переговорный трек, по крайней мере в публичном поле, заморожен».

Судя по всему, на рынке начались маржинколы: из-за убытков брокеры принудительно закрывали позиции инвесторов, что толкало котировки еще ниже, а в «дальних эшелонах» падение акций стало двузначным, обращает внимание Коган: бумаги «Циана» рухнули на 13,4%, «Соллерса» — на 14,7%, «Русагро» и ТМК — более чем на 10%.

С середины марта, когда на рынке началось падение, индекс Мосбиржи потерял 20%, а относительно пиков 2024 года, когда Владимир Путин начинал переговоры с Дональдом Трампом, — 30%. «Кардинально изменить ситуацию может только геополитика, ведь все остальные факторы — лишь следствие введенных санкций и ограничений», — пишут аналитики «Вектор Капитала».

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