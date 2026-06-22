Кот устроился на работу охранником в музей 22.06.2026, 21:08

Фото: abcnews

«Бон Джови» следит за порядком в Бруклине.

В Нью-Йорке в Бруклине музей столкнулся с необычным решением кадрового вопроса — должность охранника занял кот по кличке «Бон Джови». Теперь именно он отвечает за «безопасность» экспозиции в «Музее костей», привлекая внимание посетителей не меньше самих экспонатов, говориться в репортаже ABC News (перевод — сайт Charter97.org).

Питомец стал полноценной частью музейной команды. Его присутствие превратилось в отдельную достопримечательность, гости приходят не только ради коллекции, но и ради встречи с пушистым «сотрудником службы охраны».

Роль «Бон Джови» скорее символическая, чем функциональная, однако сотрудники уверяют, что кот отлично справляется с созданием атмосферы и дисциплины. Посетители отмечают, что рядом с ним экспозиция воспринимается иначе — спокойнее и с улыбкой.

Музей уже шутливо подчеркивает, что новый охранник обладает собственным характером и графиком работы, а также строгим отношением к нарушителям порядка, особенно если они пытаются отвлечь его от сна или еды.

История быстро разошлась в сети и стала очередным примером того, как необычные решения и животные способны привлечь внимание к культурным пространствам. В Бруклине теперь уверены: иногда лучший способ повысить интерес к музею — это посадить на входе кота, который официально числится в штате.

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