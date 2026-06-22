Украинские десантники уничтожили два танка и склад боеприпасов россиян на Славянском направлении 22.06.2026, 22:10

Видеофакт.

Подразделения беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ уничтожили два российских танка и склад боеприпасов на Славянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник продолжает накапливать и размещать свои средства поражения в зоне ответственности 81-й бригады, а также пытается эвакуировать технику, поврежденную во время неудачных механизированных штурмов.

Благодаря слаженной работе подразделений аэроразведки и беспилотных систем украинские военные своевременно обнаруживают и уничтожают технику противника, попадающую в зону поражения Слобожанских десантников.

В течение недели бойцам удалось уничтожить две единицы тяжёлой бронированной техники, а также склад боеприпасов оккупантов.

В бригаде отмечают, что ситуация в районе обороны остается сложной. Помимо попыток продвижения при поддержке тяжелой и легкой техники, враг постоянно пытается проникнуть в межпозиционное пространство, накапливает артиллерию и беспилотники вблизи временно оккупированных населенных пунктов, а также продолжает наносить удары и дистанционно минировать логистические маршруты.

На обнародованном видео запечатлено уничтожение российских танков и склада боеприпасов подразделениями БпС 81-й ОАеМБр 7-го корпуса ДШВ на Славянском направлении.

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