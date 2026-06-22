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В Беларуси перестанут транслировать Discovery и Eurosport

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  • 22.06.2026, 21:47
В Беларуси перестанут транслировать Discovery и Eurosport

С 1 июля.

«Белтелеком» сообщил, что с 1 июля 2026 года в расширенных пакетах ZALA IPTV будет прекращена трансляция тематического пакета Discovery, а также каналов Discovery Channel, Eurosport 1 и Eurosport 2. Причиной названо завершение срока действия контракта с правообладателем.

В качестве замены оператор предлагает новый пакет VIP HD, который будет стоить 4,2 рубля в месяц вместо 5,5 рубля за пакет Discovery.

В состав нового пакета войдут:

Viasat Nature/History HD — для любителей природы и истории;

TV1000 Premium, TV1000 Megahit, TV1000 Comedy и ViP Serial — для зрителей кино и сериалов;

спортивный канал Viasat HD — для живых трансляций и спортивных событий.

Таким образом, после многих лет присутствия на белорусском рынке каналы Discovery и Eurosport исчезнут из сети крупнейшего провайдера интерактивного телевидения страны.

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