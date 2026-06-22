Крымский мост обрастает защитой: россияне готовятся к решающему удару ВСУ 3 22.06.2026, 22:54

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Новые спутниковые снимки.

Google Maps обновил спутниковые снимки Крымского моста, на которых можно увидеть масштабные защитные сооружения, созданные Россией для защиты объекта от возможных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки из Google Maps.

На обнародованных снимках в высоком разрешении можно рассмотреть систему защиты, которую российские военные развернули вокруг переправы через Керченский пролив.

В частности, на фото заметны баржи, выставленные вдоль подходов к мосту, а также противодиверсионные и боновые заграждения в воде. Часть сооружений расположена непосредственно у судоходного канала, проходящего под арочным пролетом моста.

Подобные сооружения Россия начала активно устанавливать после серии атак на Крымский мост и роста угрозы применения морских беспилотников.

Крымский мост является одним из ключевых логистических маршрутов для обеспечения российских войск на временно оккупированном полуострове, поэтому его защита остается одним из приоритетов для РФ. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оборонительные меры вокруг объекта продолжают усиливаться.

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