Гособлигации России обвалились вслед за рынком акций 22.06.2026, 23:36

Обвал произошел на фоне планов Кремля резко увеличить расходы на войну.

Вслед за рынком акций, который падает 15 недель подряд и обновляет минимумы с 2023 года, сильнейшую за несколько лет распродажу пережил российский государственный долг.

Индекс RGBI, который отслеживает котировки облигаций федерального займа, в понедельник снизился на 1,59% — рекордно с конца сентября 2022 года. Падение, начавшееся в пятницу (на 0,8%), на старте новой недели ускорилось вдвое. В результате индекс опустился до минимума с февраля, а доходности длинных ОФЗ достигли рекордных за год 15,5% годовых — столько правительству придется заплатить, чтобы занять для бюджета на 10-15 лет, передает The Moscow Times.

Причины падения рынка — это риски увеличения бюджетных расходов, опасения устойчивой высокой инфляции, а также жесткая политика Центробанка, перечисляет старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова. На заседании в пятницу ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта, до 14,25%, а также предупредил, что пересмотреть темпы ее снижения из-за топливного кризиса и «бюджетных рисков». По данным Bloomberg, правительство планирует увеличить военные расходы в этом году на 4-5 триллиона рублей, или почти 40% к изначальному плану. А финансировать дополнительные траты на армию Минфин намерен за счет секвестра гражданских статей и дополнительного привлечения 2-3 трлн рублей долга.

«Ситуация усугубилась после того, как снижение ключевой ставки не оправдало ожиданий рынка, а комментарии Банка России не внушили уверенности в скором смягчении политики», — отмечает Попова.

Цена войны становится видна на долговом рынке, отмечает экономист Bloomberg Economics по России Екатерина Власова: хотя ЦБ снизил ключевую ставку с рекордных 21%, доходности гособлигаций остаются около 15% — вдвое выше уровней 2017-19 гг. А это означает более высокую нагрузку на бюджет: в этом году 9% его расходов, или 4 трлн рублей будут направлены на выплаты процентов по госзаймам, объем которых с начала войны вырос в 2 раза и достиг 32 триллиона рублей. К концу десятилетия на обслуживание долга Россия будет тратить 15% ВВП, прогнозирует Bloomberg Economics.

Изначально в бюджет-2026 Минфин закладывал займы на 4,4 трлн рублей и снижение бюджетного дефицита с 5,8 до 3,8 трлн. Однако к концу мая «дыра» в федеральной казне превысила годовой план и оказалась вдвое выше, чем годом ранее — 6 трлн рублей.

Бюджетный риск «уже реализуется», заявила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Несколькими днями ранее Госдума приняла закон, позволяющий правительству наращивать расходы и госдолг сверх лимитов, заложенных в закон о бюджете. «Проинфляционные риски на будущее заметно выросли, бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе», — говорила Набиуллина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com