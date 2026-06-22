Украинские воины разгромили 18 российских танков за одну спецоперацию 1 22.06.2026, 22:38

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Командир экипажа аэроразведки Lasar’s Group Национальной гвардии Украины с позывным «Доминик» рассказал о спецоперации, в ходе которой украинским военным удалось уничтожить 18 российских танков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед выполнением задания бойцы тщательно спланировали операцию и в течение длительного времени отслеживали маршруты передвижения вражеской бронетехники.

В операции принимали участие экипажи ударных беспилотников Lasar’s Group, а также артиллерийские подразделения союзных сил.

Благодаря координации действий по каждому танку противника был нанесен удар. Большую часть бронетехники оккупантов удалось уничтожить.

«И когда уже подключили и артиллерию, и наши бомбардировщики, и все эти 18 танков, можно сказать, что по каждому из них что-то прилетело», — рассказал командир аэроразведки «Доминик».

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