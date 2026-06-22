Литовские пограничники приземлили прилетевший из Беларуси трехметровый дрон 1 22.06.2026, 22:19

1,894

Контрабанды в нем не обнаружено.

О перехвате в ночь на 21 июня очередного беспилотника, который предположительно использовался для контрабанды белорусских сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

БПЛА перехвачен в Шальчиникском районе. Обращается внимание, что размах крыла у него составляет около трех метров.

«Во время снижения в темноте он начал кружить и спустя некоторое время упал в стороне от места, где непосредственно у границы находились сотрудники заставы имени Гинтараса Жагуниса», —отмечает погранслужба.

Аппарат был обнаружен утром 21 июня. Рядом с ним, как сообщается, «лежал раскрывшийся парашют». СОГГ предполагает, что он «раскрылся после того, как у аппарата разрядились аккумуляторы. «В таком случае парашют обеспечивает мягкую посадку, чтобы сохранить аппарат целым, что и произошло в данном случае», — говорится в релизе.

«В корпусе самолета имеется полость, которая предположительно предназначена для перевозки контрабандных сигарет и их сброса в определенный момент. Не исключено, что это было сделано во время ночного полета, поэтому 22 июня пограничники продолжили поиски такого груза в окрестностях», — отмечает ведомство.

По данным СОГГ, в этом году литовские пограничники перехватили 25 БПЛА, предназначенных для доставки сигарет из Беларуси. В прошлом году таких дронов было 59,в 2024-м — 54.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com