Литовские пограничники приземлили прилетевший из Беларуси трехметровый дрон

Литовские пограничники приземлили прилетевший из Беларуси трехметровый дрон1
- 22.06.2026, 22:19
- 1,894
Контрабанды в нем не обнаружено.
О перехвате в ночь на 21 июня очередного беспилотника, который предположительно использовался для контрабанды белорусских сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).
БПЛА перехвачен в Шальчиникском районе. Обращается внимание, что размах крыла у него составляет около трех метров.
«Во время снижения в темноте он начал кружить и спустя некоторое время упал в стороне от места, где непосредственно у границы находились сотрудники заставы имени Гинтараса Жагуниса», —отмечает погранслужба.
Аппарат был обнаружен утром 21 июня. Рядом с ним, как сообщается, «лежал раскрывшийся парашют». СОГГ предполагает, что он «раскрылся после того, как у аппарата разрядились аккумуляторы. «В таком случае парашют обеспечивает мягкую посадку, чтобы сохранить аппарат целым, что и произошло в данном случае», — говорится в релизе.
«В корпусе самолета имеется полость, которая предположительно предназначена для перевозки контрабандных сигарет и их сброса в определенный момент. Не исключено, что это было сделано во время ночного полета, поэтому 22 июня пограничники продолжили поиски такого груза в окрестностях», — отмечает ведомство.
По данным СОГГ, в этом году литовские пограничники перехватили 25 БПЛА, предназначенных для доставки сигарет из Беларуси. В прошлом году таких дронов было 59,в 2024-м — 54.