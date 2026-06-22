Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов Украины на войну и безопасность
- 22.06.2026, 21:51
До $100 млрд.
Расходы Украины на оборону и безопасность в 2026 году увеличатся на 1,56 трлн гривен и составят рекордные 4,4 трлн грн (почти $98 млрд). Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующий законопроект, принятый 10 июня депутатами Верховной рады, подписал президент Владимир Зеленский. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличивается преимущественно за счет программы Ukraine Support Loan (USL) от Евросоюза. Из общей суммы 2,3 трлн гривен направят на закупку вооружений и военной техники, более 1,45 трлн гривен — на выплаты военнослужащим, поясняла премьер-министр Юлия Свириденко.
Увеличение расходов на оборону стало возможным благодаря соглашению о получении в течение 2026–2027 годов кредита от ЕС на 90 млрд евро. В изначальном законе о бюджете затраты Киева на военных и безопасность составляли $64 млрд. По сравнению с прошлогодним показателем ($61,4 млрд) в 2026-м эта строчка расходов увеличивается на 63%.
В новом законе о бюджете Украины предусматривается направление в Минобороны военного сбора и импортной пошлины на товары военного и двойного назначения. За счет этих средств власти планируют финансировать закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования, а также реформировать и развивать украинский оборонно-промышленный комплекс.