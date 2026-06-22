В Беларуси отмечена первая в этом сезоне тропическая ночь
- 22.06.2026, 21:37
Метеорологическое явление зафиксировали в Бресте.
Ночью 22 июня в Беларуси была отмечена первая в этом сезоне тропическая ночь, обратил внимание телеграм-канал о погоде «Метеовайб».
Метеорологическое явление зафиксировали на метеостанции в Бресте. Ночью 22 июня минимальная температура воздуха не опустилась ниже +20°С.
Тем временем синоптики объявили на вторник желтый уровень опасности по югу страны из-за гроз.
По информации метеосервиса pogoda.by, 23 июня будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +23…29°С.
24 июня кратковременные дожди пройдут лишь местами по северу страны. Днем столбик термометра поднимется до +28°С по югу страны.
К выходным потепление усилится. В воскресенье по юго-западу страны воздух прогреется до +35°C, сообщает «Метеовайб».
Тропическая ночь — это метеорологическое явление, при котором минимальная температура воздуха ночью не опускается ниже +20 °C. Термин используется для описания сильной ночной жары, которая создает высокую тепловую нагрузку на организм.