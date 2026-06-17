В Москве настоящий переполох

В Москве настоящий переполох2
- 17.06.2026, 15:43
В столице РФ стали появляться автовышки с военными для отстрела беспилотников.
В российской столице начали разворачивать автовышки с вооруженными военными для борьбы с украинскими беспилотниками. Одну из них заметили возле Москва-Сити. Фотоподтверждение опубликовал журналист Александр Плющев. По его словам, такой же пост размещен в Капотне, где располагается Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Газпром нефти», заметил сайт The Moscow Times.
Предприятие было атаковано дронами 16 июня, в результате произошел пожар. Источники Reuters сообщили о повреждении установки первичной переработки нефти АВТ-6 производительностью 21,4 тыс. тонн в сутки (53% мощности НПЗ). По их данным, завод, выпускающий бензин, дизель, мазут и гудрон, был аварийно остановлен.
Украинские дроны продолжают поражать цели в Москве, несмотря на то, что власти активно наращивают ее оборону. Так, после того как 17 мая столица подверглась одной из самых масштабных с начала войны атаке беспилотников, к северу и к востоку от города появилось минимум 7 новых вышек с зенитно-ракетными комплексами «Панцирь», свидетельствовали спутниковые снимки. Кроме того, аналогичные ЗРПК установили на крышах ряда жилых и офисных зданий.