Как будет проходить военная операция против Лукашенко? 9 20.06.2026, 12:52

8,768

Владимир Зеленский

Если диктатор не выполнит условий ультиматума Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю на то, чтобы из приграничья убрать устройства, которые помогают России наводить дроны на Украину. Иначе их уберут ВСУ.

О каких устройствах идет речь, как мы узнаем, что их уничтожили? А если удара не будет, что это может означать? На эти вопросы для «Еврорадио» ответил военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

— Я считаю, что речь идет о ретрансляторах. О них уже неоднократно упоминалось. Это ретрансляторы, которые используются для стабилизации связи, а также для обеспечения связи дронов, которые направляются в сторону Западной Украины через северные границы и приближаются к территории Беларуси, — утверждает эксперт.

— Как работает ретранслятор?

— Когда дроны приближаются к территории Беларуси, с ее стороны может стабилизироваться канал связи за счет этих ретрансляторов.

Это снижает вероятность подавления дрона комплексами радиоэлектронной борьбы и позволяет сохранять контроль оператора над дроном до момента его следования к цели вдоль границы, при условии ретрансляции канала связи через территорию Беларуси, — объясняет Коваленко.

— Где находятся эти объекты? Удар будет наноситься глубоко по территории Беларуси?

— Эти объекты не располагаются глубоко на территории Беларуси. Для обеспечения стабильной связи они должны находиться в приграничной зоне, — утверждает эксперт.

— Полагаю, координаты и места размещения этих ретрансляторов уже известны силам обороны Украины, и они могут быть нейтрализованы.

Это касается также разведывательного оборудования, которое работает по территории Украины, а также других средств, которые позволяют российскому контингенту, находящемуся на территории Беларуси, получать необходимую информацию для изучения расположения украинских подразделений, их состава, возможностей и так далее, — говорит аналитик.

— Украине надо согласовывать такой удар с союзниками? Речь идет о точечных ударах или о вторжении силами ВСУ?

— Если эта техника продолжит оставаться в зоне, из которой она может обеспечивать поддержку ударов по территории Украины, в том числе с использованием дронов-камикадзе «Шахед-136», то Украина будет принимать самостоятельные решения относительно уничтожения как этих ретрансляторов, так и других технических средств, которые помогают России.

Будем действовать самостоятельно. Думаю, речь шла именно об этом: Украина будет точечно наносить удары по этим объектам.

Речь не идет о какой-то масштабной военной операции или чем-то подобном. У Украины нет намерений вести войну с Беларусью на территории Беларуси.

Однако дистанционно Украина вполне может нейтрализовать все те угрозы, которые находятся на территории Беларуси и представляют опасность для Украины. Технически и технологически это, в принципе, вполне возможно, — уверен Коваленко.

— Как мы узнаем, что удар был нанесен?

— Если такой удар будет нанесен, то о нем либо официально сообщит белорусская сторона, если не будет пытаться это скрыть, либо об этом официально заявят Силы беспилотных систем или Силы обороны Украины.

Поскольку подобные удары фиксируются на камеру, будет также опубликована верификация — подтверждение того, что удар был результативным и достиг цели.

Эти материалы будут опубликованы на одном из официальных ресурсов: либо Сил беспилотных систем, либо Сил обороны Украины, либо непосредственно президента Украины. То есть это будет официальное сообщение уполномоченного источника, — рассказывает эксперт.

— А если удара не произойдет, что это будет означать?

— Возможны два варианта. Первый — Лукашенко действительно отвел эти системы от границы с Украиной, и они больше не используются для обеспечения российских ударов своей технической и технологической поддержкой.

Второй — могли быть достигнуты определенные договоренности относительно использования этих средств. И даже если они не были отключены или выведены, то могли быть переведены в иной режим работы.

В любом случае этот режим будет отслеживаться: используется ли он для поддержки налетов по территории Украины или функционирует для внутренних задач. Такие ретрансляторы, в зависимости от настройки, могут использоваться по разным сценариям.

В данном случае фиксируется, и это уже неоднократно заявлялось, четкое сопровождение российских дронов-камикадзе в воздушном пространстве Украины именно за счет этих ретрансляторов.

Если они будут перенастроены, пусть продолжают функционировать. Если не будут перенастроены, они будут уничтожены.

Либо же они могут быть отведены глубже на территорию Беларуси — на такое расстояние, при котором они потеряют функциональность и не смогут использоваться для сопровождения этих объектов в украинском воздушном пространстве, — подитоживает Александр Коваленко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com