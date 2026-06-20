«Предки белорусов и русских пошли разными путями во времена Золотой Орды» 1 Андрей Кныш, «Салідарнасць»

20.06.2026, 13:35

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Почему Беларусь – не Россия, и что отличает нас от россиян.

Десять лет назад в Витебске появился памятник русскому князю Александру Невскому. Его установили в полукилометре от конной скульптуры князя Ольгерда. Сторонники независимости Беларуси небезосновательно расценили такой шаг как экспансию «русского мира».

И на это были причины, ведь спустя два года после захвата Крыма в России все громче звучали голоса сторонников идеи возрождения империи, в которой не было места отдельным независимым государствам. Эти голоса все громче утверждали, что «мы — один народ».

Ирония истории — памятник Невскому в Витебске является еще одним живым подтверждением мертворожденности идей о белорусах (и украинцах) как об «испорченных» русских, поддавшихся чужеродному влиянию.

И дело не в том, что князь Александр Невский не имел никакого отношения к Витебску – в отличие от Ольгерда, превратившего город в важный форпост ВКЛ.

Дело в том, что князья стали одним из символов исторической развилки, после которой предки белорусов и русских пошли разными путями.

После нападения на земли Руси монголов в 1237-1241 годах значительные территории современной России и Украины оказались под властью Золотой Орды.

Ольгерд известен тем, что присоединил к ВКЛ часть территории сегодняшней Украины, избавив ее от гнета монгольского ига. У Александра Невского роль в истории иная. В историю он вошел, как русский князь, подавлявший вместе с ордынцами восстания в русских городах против монголов.

Орда захватила Русь. Но татаро-монголам не нужна была наша душа и не нужны были наши мозги. Татаро-монголам нужны были наши карманы, и они выворачивали эти карманы, но не посягали на нашу национальную идентичность. Они не были способны преодолеть наш цивилизационный код. А вот когда возникла опасность с Запада, когда закованные в броню тевтонские рыцари пошли на Русь – никакого компромисса.

Когда папа римский пишет письмо Александру, пытаясь взять его на свою сторону… Александр отвечает «нет». Он видит цивилизационную опасность, он встречает этих закованных в броню рыцарей на Чудском озере и разбивает их, так же как он чудом Божьим разбивает с маленькой дружиной шведских воинов, которые вошли в Неву.

Ирония еще и в том, что невзирая на камлания о «триедином народе», факт принадлежности предков белорусов и россиян к разным цивилизациям признают не только независимые историки, но и их коллеги, продолжающие служить политическим режимам в Минске и Москве.

Как, например, глава кафедры истории Беларуси древнего времени и средних веков исторического факультета БГУ Степан Темушев. В 2025-м он опубликовал научную статью в журнале БГУ, посвященную различиям между Великим княжеством Литовским и Московией в сфере государственной власти и управления. Приведем несколько ключевых выводов из публикации.

На характер власти московских государей наложило отпечаток длительное нахождение в орбите Золотой Орды, которая передала своей «завоеванной провинции» деспотический характер верховной власти.

В ВКЛ в отдельных статьях Статутов закладывались идеи праведного суда как высшего предназначения христианского государя, тесно связанные с вопросом о пределах его власти.

В России, где не существовало законов, определявших отношения между государем и подданными, с конца XV века все чаще поднимался вопрос о божественном происхождении власти. (Что-то это нам напоминает — С).

ВКЛ объединило несколько народов со своими культурными и политическими традициями. Это было многоконфессиональное объединение, церкви здесь обладали определенной свободой и независимостью.

Московское княжество, ставшее впоследствии Россией, было первоначально более однородным. В отличие от ВКЛ, здесь была жесткая централизация власти — на местах управляли назначенные сверху представители великого князя, не обладающие иными полномочиями, кроме исполнения воли Москвы.

В Великом княжестве Литовском было распространено городское самоуправление. Объединения местных магнатов имело право собраний и решения локальных вопросов. В ВКЛ Рада была более независима от воли князя, чем Дума в Московии, превратившаяся исключительно во власть исполнительную.

По-разному действовали социальные лифты. В Московии власть передавалась по наследству, десятилетиями концентрируясь в одних и тех же кругах. В ВКЛ во власть попадали не исключительно по фамилии, но и благодаря талантам и управленческим способностям.

Города современной Беларуси во времена ВКЛ наделялись Магдебургским правом. Например, Брест обрел его в 1390-м, Гродно — годом позже, Слуцк — в 1441-м. Напомним, что Московия в это время продолжала платить дань Орде.

Из современных городов России только Смоленск удостоился Магдебургского права. Правда, на тот момент он не был российским. Беларуские города были лишены самоуправления после присоединения ВКЛ к России в результате раздела Речи Посполитой.

Добавим, что одним из факторов, побудившим российскую императрицу Екатерину II приступить к окончательному решению вопроса существования Речи Посполитой, стало принятие Конституции от 3 мая 1791-го — первого Основного закона в Европе и второго в мире после США.

Той самой Конституции, к созданию и продвижению которой приложили и наши предки.

Андрей Кныш, «Салідарнасць»

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