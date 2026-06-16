Мощный удар ВСУ по Москве: новые подробности 16.06.2026, 15:24

Фото: Exilenova+

Украинские дроны оставили в дураках российскую ПВО.

Московский НПЗ в Капотне, который 16 июня атаковали дроны, расположен в 15 км от Кремля и вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги. Из-за этого украинским БПЛА необходимо было преодолеть три кольца противовоздушной обороны ЗРК «Панцирь».

Об этом говорится в анализе Defense Express.

Как отмечают эксперты, россияне формируют четвертое «гигантское» кольцо противовоздушной обороны. Поэтому украинским беспилотникам, чтобы прорваться к Москве и добраться до НПЗ, пришлось преодолеть целых четыре кольца ПВО, не считая других систем, которые находились на пути от украинской границы.

По предварительным подсчетам, дроны пролетели мимо как минимум пяти комплексов «Панцирь», установленных на башнях или возвышенностях. Однако точнее оценить их количество можно только зная маршрут полета дронов и радиус обзора этих систем, пишет DF.

Помимо средств ПВО, Московский НПЗ защищали антидроновые сетки. Однако, как свидетельствуют опубликованные местными жителями кадры, даже они не помогли противостоять атаке. Масштабы повреждений пока неизвестны, но существует вероятность, что НПЗ сможет быстро возобновить свою работу и «потребует добавки».

Аналитики напомнили, что это не первая атака на НПЗ. Украинские дроны наносили удары в сентябре 2024 года, в марте 2025 года и в мае 2026 года. Однако последнее поражение, вероятно, было «самым удачным».

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