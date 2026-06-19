G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук

19.06.2026, 10:25

Президенту США сейчас нужны успехи.

Главным событием недели стал саммит Большой семерки. Не было в этот раз от него завышенных ожиданий, но все же он оказался продуктивным для Украины. Сначала появилась информация об участии в нем президента Украины, потом стало известно о его встрече с президентом США. Затем эта встреча прошла в трехстороннем формате с участием президента Франции.

Очевидно, далеко не все достигнутые договоренности можно сразу озвучивать публично, но уже сейчас есть заявления, которые заслуживают внимания. Самое интересное из них касается возможного производства ракет для систем Patriot в Украине. Владимир Зеленский сообщил, что вопрос лицензий будет изучаться на техническом уровне между делегациями. Это еще не решение, но это уже надежда на то, что такое решение может появиться.

Еще один важный тезис прозвучал во время встреч с партнерами. Констатация того, что Россия не побеждает в войне против Украины. Для Дональда Трампа это может быть особенно важно. Он не находится на стороне Украины в привычном смысле, но для него важно понимать, кто выглядит сильнее. Это важно и для него лично, и для американской дипломатии.

Долгое время переговорная логика была другой. Американцы встречались с россиянами. Россияне говорили им примерно следующее, что, мол, дайте нам все, иначе мы все равно все это захватим. Потом в таком же духе строилось общение США с Украиной. Отсюда и возникала идея, что Украине нужно что-то отдать России, даже сверх того, что Россия уже захватила. Ведь российская сторона постоянно повторяла, что иначе условия будут еще хуже.

Именно так строился переговорный процесс при посредничестве США. Весной этот процесс фактически остановился. Теперь возникает вопрос о его возможном возобновлении, но он уже не может идти на старой основе. У России нет материальных доказательств того, что она «все захватит». Более того, ситуация изменилась. Украина наносит удары по российской инфраструктуре. Речь идет не только об объектах рядом с фронтом, но и о дальнобойных ударах по территории России.

Если уже «прилетает» по нефтеперерабатывающему заводу на территории Москвы, это о многом говорит. Такие удары имеют не только военный смысл, но и политический эффект. Россияне любят привязывать удары к датам и важным событиям, но украинская сторона тоже умеет работать с символами.

Удары по Санкт-Петербургу пришлись на время любимого путинского экономического форума. Удар по Москве во время саммита Большой семерки тоже вряд ли был случайностью. Это был аргумент, и он показывает, что в России нет полностью защищенных территорий. Достать можно почти везде. Главное, чтобы была цель, желание и ресурс.

Такие вещи могли обсуждаться и во время встреч на полях саммита. Но кроме громких медийных ударов есть и менее заметная системная работа. Она касается российских объектов нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Например, дроны СБУ поразили базу «Темп» в Ярославской области. Это стратегический объект нефтяного резерва, и, так же как удар по НПЗ в Москве, часть стратегии отрезания российской столицы от топлива и нефтепродуктов.

В следующий раз, когда российские представители будут рассказывать американцам, что они всех побеждают и завтра победят еще раз, это будет звучать все менее убедительно. Именно в этом и состоит смысл происходящего.

На этом фоне важно и заявление Дональда Трампа. Он сказал, что после соглашения по Ирану может переключить внимание на другую войну и сосредоточиться на Украине. Можно допустить, что он сказал это потому, что журналисты спросили его об этом в присутствии президента Украины. Трамп действительно любит говорить то, что от него хотят услышать в конкретный момент.

Но есть и другая версия. Он действительно может заинтересоваться завершением российско-украинской войны. Причины прагматические. Условия завершения истории с Ираном выглядят далеко не блестяще. За это его будут критиковать, и ему нужно было срочно разблокировать Ормузский пролив. При высокой цене на нефть идти на выборы в Конгресс было бы крайне рискованно. Поэтому он выбрал простой путь. Он заключил сомнительную сделку, чтобы выйти из кризиса, который сам же создал.

Если у тебя есть неприятная история, ее нужно чем-то перекрыть. Желательно успехом, потому Трампу сейчас нужны успехи. Ему нужно перекрыть проблемы, которые он создал себе, своей партии и своему окружению, поэтому его интерес к российско-украинской войне может быть реальным.

Завышенных ожиданий, конечно, быть не должно. Сегодня Трамп хорошо поговорил с президентом Украины, завтра ему может позвонить Путин. В этом и есть проблема, что от Трампа можно ожидать чего угодно. Но его реальный интерес к завершению российско-украинской войны тоже нельзя отрицать.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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